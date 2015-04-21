Foça’da Minikler Hünerlerini Sergiledi

Foça Belediyesi Çocuk Evi öğrencileri, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” dolayısıyla hazırladıkları resim ve el işi eserlerini sergiledi.Foça ilçesinde, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” nedeniyle Çocuk Evi öğrencilerinin hazırladığı resim ve el işi eserleri için açılış töreni ve kokteyl düzenlendi. Foça Belediyesi Çocuk Evi’nin bahçesindeki törene, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ’ın eşi Derya Demirağ’da katılarak, öğrenci velilerine ve eğitim personeline eşlik etti.Foça Belediyesi Çocuk Evi Müdürü, Çocuk Gelişim ve Eğitim Bilim Uzmanı Sara Kefi, törende yaptığı açılış konuşmasında, "23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı" Atamız tarafından 1920’de dünyada bir ilk olarak tüm çocuklara armağan edilmiş bir bayramdır. Çocuk oyunları, toplumun inanç, sanat ve kahramanlık gibi unsurlarını dile getiren, topluma özgü giysi ve oyuncaklarla oynanan ve millî kültüre yönelik önemli bir unsurdur.Bu nedenle kültürün aktarımında çocuk oyunlarının önemi büyüktür. Toplumun yaşadığı, paylaştığı ve zaman içerisinde geliştirdiği unsur olan kültür, oyun sayesinde gelecek nesillere aktarılmaktadır. Günümüzde ise, Türk topluluklarında oynanan oyunların unutulmaya başlandığı görülmektedir. Yüreğinde milletine, memleketine her daim faydalı olmayı hedefleyen ve içindeki çocuğu bu yönde hep canlı tutan, öğrencilerimizin sevgili başkan amcası, Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Demirağ’a çok teşekkür ediyorum" dedi.