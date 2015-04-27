Dünya Dans Günü Aliağa’da Kutlanacak

İzmir’in Aliağa ilçesinde ’29 Nisan Dünya Dans Günü’ özel bir gösteri ile kutlanacak.İlk kez 1982 yılında UNESCO ile Uluslararası Tiyatro Enstitüsü’nün Dans Komitesi tarafından modern balenin yaratıcısı olarak belirlenen Jean-Georges Noverre ’nin doğum günü anısına başlattığı ve hedefi tüm siyasi, kültürel ve etnik engelleri aşarak ortak dil, dans aracılığıyla insanları bir araya getirmek olan ’Dünya Dans Günü’ kutlamaları, Aliağa ilçesinde çeşitli dans gösterileri ile kutlanacak. 35 kişilik Aliağa Belediyesi Sanat Evi (ASEV) Latin Dans Topluluğu’nun tango, salsa, lirik ve rumbadan örnekler sunacağı gösteriler, 29 Nisan Çarşamba günü saat 20.30’da Tüpraş Halk Eğitim Merkezi’nde sahnelenecek.