Çiğli’deki Konser Mest Etti

İzmir’in Çiğli ilçesinde, Çiğli Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’nun verdiği konser vatandaşlara keyifli bir gece yaşattı.Çiğli Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu bu yıl da bol türkülü, eğlenceli bir konser verdi. Gizem Memişoğlu şefliğinde gerçekleştirilen konsere, Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan ve Eşi Ergül Arslan, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Birbirinden güzel türkülerin değerli korist sanatçılar tarafından yorumlanıp seslendirildiği gecede, türkü tadında geçen program dinleyicileri mest etti. Daha sonra sazlar eşliğinde halay çekildi. Konserin sonunda Başkan Arslan, Şef Memişoğlu’na çiçek takdim ederek, Türk halk müziği saz ve koro üyeleri ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.Türküler eşliğinde oldukça keyifli anlar geçirdiklerini belirten Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan kültür ve sanat gecelerinde müziğin her dalından ezgilerle Çiğli halkını buluşturmaya çalıştıklarına dikkat çekti. Düzenli aralıklarla bu tarz etkinlikleri Çiğli’de düzenlediklerini, halkın talepleri doğrultusunda çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini ifade eden Başkan Arslan, "Çiğli bir kültür sanat kentidir. Kültür ve sanatın her alanında Çiğli halkına hizmet vermeye, onları muhteşem organizasyonlarla buluşturmaya devam ediyoruz. Sinema ve tiyatro gösterilerinden konserlere, seminerlerden şenliklere kadar birçok sanatsal ve kültürel faaliyet gerçekleştiriyoruz. Türküler özümüz, sevdamız olarak hayatlarımıza dokunur, bizleri neşelendirir, bazen de hüzünlendirir. Bu anlamlı gecede yüreklerimize ve ruhumuza dokunan bu türküler sayesinde bir araya geldik. Bu anlamda toplumun kültür ve sanat faaliyetleriyle desteklenmesi gerektiğine inanıyor ve çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğimizi belirtmek istiyorum. Her zaman söylediğim gibi, Çiğli’de kültür-sanat geceleri bir başka yaşanır sloganımızla çıktığımız bu yolda sizler için daha yapacağımız çok iş var" dedi.