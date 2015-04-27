Buca’nın Lezzetli Otları Festivalde Buluştu

Buca Belediyesi, ilçenin köylerinde yetişen ot ve bitki yemeklerini tanıtmak ve yöresel ot yemekleri kültürünü yaşatmak adına Neşeli Otlar Festivali düzenledi. Karacaağaç köyünde düzenlenen festival, köylerdeki organik zeytinyağı ile Nif Dağı eteklerinde yetişen otların buluşmasıyla oluşan birbirinden lezzetli yemeklerinin tatlı rekabetine de ev sahipliği yaptı.Bu yıl ilki düzenlenen Neşeli Otlar Festivali, yüzlerce vatandaşı Karacaağaç Köyü’nde buluşturdu. Festivalde, köylüler tarafından organik zeytinyağı ile hazırlanan yemekler, etli-otlu, zeytinyağlı-otlu, hamur işi ve tatlı kategorilerinde birbiriyle yarıştı. Yemek yarışmasında köylüler tarafından hazırlanan sarmaşık, tilkikuyruğu kavurması, gelincik, ısırgan, düneklik ve köle sarımsağı böreği gibi birbirinden lezzetli ot yemekleri katılımcılar tarafından çok beğenildi. Yemek yarışmasında jüri üyelerinin oyları sonucunda, etli-otlu yemekler kategorisinde Zuhal Özem birinci olurken, ikinci Cahide İnan ve üçüncü de Zuhal Atagün oldu. Yüzlerce İzmirliyi ağırlayan festivalde, zeytinyağlı-otlu yemekler kategorisinde Cahide İnan birinci, Gülce Dursun ikinci ve Rukiye Dinçer de üçüncü oldu. Hamur işi yemek kategorisinde Emine Sal birinci, Cemile Bakır ikinci, Makbule Karabıyık üçüncü olurken, tatlı kategorisinde ise Ayadan Yeni Pala birinci, Sebahat İşbilen ikinci ve Sibel Gül de üçüncü oldu.KÖY EKONOMİSİNE KATKIYemek yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini, Buca Belediye Başkan Yardımcısı Murat Işık, belediye meclis üyeleri Arif Şen, Nehir Fırtına ve Sabriye Özdemir ile Karacaağaç köyünün muhtarı Dursun Atagün verdi. Festivalin açılış töreninde konuşan köy muhtarı Dursun Atagün, festivalin Buca’nın köylerinin tanıtımına ve köy ekonomisine katkı sağladığını söyledi. Atagün, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mine Takkaner de Neşeli Otlar Festivali’nin, bölgede eko turizme dikkat çekilmesi ve köye katkılarının artması dolayısıyla bölgeye zenginlik getireceğine inandığını söyledi. Buca Belediye Başkan Yardımcısı Murat Işık ise Buca Belediyesi olarak festivali, köylerin daha etkin hale getirilmesi ve yatırımları köylere çekmek adına düzenlediklerini belirtti.Festivalde, Buca’nın köylerinde yetişen organik ürünler, kurulan köy pazarı ile görücüye çıktı. Şehrin yorucu havasından kurtularak, Karacaağaç köyünün eşsiz doğasında temiz havanın keyfini yaşayan yüzlerce İzmirli, yemek yarışmasının yanı sıra, düzenlenen halk oyunları gösterileri ve dans şovları ile doyumsuz bir eğlence yaşadı. Festival, Ersin Barlas ve Sazlar grubunun konseri ile son buldu.