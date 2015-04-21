Buca’da Yeni Doğum Yapan Annelere Sürpriz

Buca Belediyesi, 10 parçadan oluşan bebek takımlarını annelere hediye etmeye başladı.Buca Belediyesi, ilçede yeni doğum yapmış annelere ‘yeni doğan bebek takımı’ armağan ederek, heyecanına ortak oluyor. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina da, uygulamanın startını Türker ailesine yaptığı ziyaret ile verdi. Çamlıkule Mahallesi’nde yaşayan Türker ailesini evinde ziyaret eden Piriştina, yeni doğan bebek takımını aileye hediye ederek, ailenin yeni üyesi Ümmü Gülsüm Türker’e sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir hayat geçirmesi dileklerini iletti. Sürpriz ziyaret karşısında şaşkınlıklarını gizlemeyen Türker ailesi, Başkan Piriştina’ya teşekkür etti.Bu sene başlatılan ve yılda bin bebeği kapsayacak uygulama ile belediye görevlileri yeni bebek sahibi olmuş aileleri evlerinde ziyaret ederek, hazırlanan yeni doğan bebek takımını armağan edecek. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina’nın kutlama mesajının da yer aldığı bebek takımı, doğumdan hemen sonra ailelere ulaştırılacak. 10 parçadan oluşan bebek takımının içerisinde, battaniye, üst zıbın, zıbın altı, body, önlük, eldiven, atlet, şapka ve mendil bulunuyor.