Bayraklı’da 23 Nisan’a Özel Satranç Turnuvası

Bayraklı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına özel satranç turnuvası düzenleyerek, Türkiye’nin çeşitli illerinden çocukları bir araya getirecek.Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu İzmir İl Temsilciliği’nin "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası" ismiyle düzenleyeceği satranç turnuvası 25-26 Nisan tarihleri arasında Bayraklı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşecek.230 SPORCU KATILACAKSatranç turnuvasına, Türkiye’nin birçok ilinden "ulusal kuvvet derecesi" puanına sahip sporcular, Bayraklı Belediye Spor Satranç takımı ile belediyenin kursiyerleri katılacak. Toplamda 230 sporcunun katılacağı turnuvada minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler olmak üzere dört kategoride yarışacak.25 Nisan 2015 Cumartesi günü saat 10.00’da birinci tur karşılaşmaları ile başlayacak turnuva, İsviçre sistemi ile altı tur üzerinden yapılacak. Yarışma 26 Nisan 2015 pazar günü altıncı tur maçlarının bitmesinin ardından sona erecek. Turnuvanın sonunda dereceye giren yarışmacılara çeşitli ödüller verilecek.Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, satranç turnuvasının şölen havasında geçeceğini belirterek, “Çeşitli illerden öğrenciler düzenleyeceğim satranç turnuvasında yeteneklerini ortaya koyacak. Şölen havasında bir etkinlik olacak. Tüm vatandaşlarımızı çocuklarımıza destek olmaya davet ediyorum” dedi.