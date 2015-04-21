Bakırçay’ın Tarım Ve Hayvancılıktaki Sorunları Masaya Yatırılıyor

İzmir’in Bergama ilçesinde, "1. Bakırçay Tarım ve Hayvancılık" zirvesinin düzenleneceği bildirildi.Bakırçay Havzası’daki tarımın dünü ve bugünü, "1. Bakırçay Tarım ve Hayvancılık" zirvesinde masaya yatırılacak. Bergama merkezli yayın yapan bölgesel bir gazetenin öncülüğünde düzenlenecek olan zirvede, Bakırçay Havzası dahilinde bulunan ziraat odası başkanları, bölgenin tarım ve hayvancılık konusundaki sorunları ve çözüm önerilerini tartışacak. Zirvede, ülke tarımı ve hayvancılığı konusunda, Neredeyiz?, Nereye gidebiliriz? gibi çeşitli sorulara da yanıt aranacak.24 Nisan Cuma günü gerçekleştirilecek olan zirve, Bergama Ziraat Odası Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek. Bu yıl birincisi yapılacak olan zirveye, S.S. İzmir Köy Koop Birliği Başkanı Muhittin Akbulut, S.S. İzmir Köy-Koop Birlik danışmanı Prof.Dr. Mustafa Kaymakçı, İzmir Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Özer Türer ve İzmir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Denetleme Kurulu Üyesi Fuat Ziya Sarıçoban konuşmacı olarak katılacak.Moderatörlüğünü gazeteci Rıdvan Karapehlivan’ın yapacağı zirvede, Bakırçay Havzasının tarım ve hayvancılık kapsamında potansiyelinin ortaya konulması, ülke ekonomisine katkısı, ziraat odaları, çiftçiler arasında işbirliğinin arttırılması, bölgesel kapsamda sinerji oluşturulması hedefleniyor.