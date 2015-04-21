Aliağa’da 23 Nisan İçin Çeşitli Etkinlikler

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 95. yılı, tüm yurtta olduğu gibi İzmir’in Aliağa ilçesinde de bir dizi etkinlikler ile kutlanacak.Aliağa ilçesindeki kutlamalar, 23 Nisan sabahı saat 09:00’da başlayacak. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ait çelengin Atatürk Anıtı’na konulmasının ardından kutlama programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile Türk bayrağının göndere çekilmesiyle devam edecek.Kutlamalar kapsamında, ilçede bulunan Petro-Kimya İlkokulu’nda da program düzenlenecek. Saat 10:00’da başlayacak olan programda, öğrencilerin yer aldığı zeybek gösterileri, şiirlerin yanı sıra günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılacak. İlçede bulunan diğer okullar da, hafta boyunca etkinlikler kapsamında, okul gazetesi, sergi, yarışma ve bunun gibi etkinlikler düzenleyecek.