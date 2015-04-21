Aliağa Belediyesi’nden Fotoğraf Yarışması

İzmir’in Aliağa ilçesinde, Aliağa Belediyesi tarafından düzenlenen ’Bir Başka Aliağa’ temalı amatör fotoğraf yarışmasında sona gelindi.Aliağa ilçesindeki, ’Bir Başka Aliağa’ temalı fotoğraf yarışmasına, Ege Üniversitesi’nde okuyan Amerikan vatandaşı Leandro Rodrigvez’de başvuru yaparak katıldı. Rodrigvez, "Yarışmayı ilk duyduğumda katılmalıyım diye düşündüm. Aliağa’yı farklı olarak nasıl yansıtabilirim diye dolaşmaya başladım. Fabrika olarak çok yoğun bir ilçe, fabrika dışında fotoğraf çekmeliyim diye düşündüm. Aliağa’nın uzun ve düzenli bir sahili var ve bende seçimlerimden birini bu yönde kullandım" dedi.SON BAŞVURU 30 NİSANFotoğrafçılığı teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmaya başvuru, 30 Nisan 2015 tarihinde sona erecek. Yarışmanın 14 Mayıs 2015 tarihinde açıklanacak sonuçları, Aliağa Belediyesi’nin resmi internet sitesinden duyurulacak. 18 Mayıs tarihinde düzenlenecek ödül töreninde, ilk 3’e giren yarışmacılara Profesyonel DSLR fotoğraf makinesi, dördüncüye ise yarı profesyonel dijital fotoğraf makinesi takdim edilecek. Yarışmanın dördüncüsüne ise, mansiyon ödülü olarak dijital fotoğraf makinesi verilecek.