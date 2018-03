Aliağa Belediyesi 14. Geleneksel Satranç Turnuvası Sona Erdi

İzmir’in Aliağa ilçesinde, bu yıl 14.’sü düzenlenen ve Türkiye’nin birçok yerinden katılımın olduğu satranç turnuvası gerçekleştirildi.Aliağa Belediyesi tarafından bu yıl 14.’sü düzenlenen geleneksel satranç turnuvası sona erdi. Türkiye’nin birçok yerinden katılımın olduğu turnuva Aliağa Belediyesi ENKA Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. İki gün boyunca süren turnuvada A kategorisinde maçlar 7 tur üzerinde sporcu başına 35’+30" süreyle, B ve C kategorisinde ise maçlar 6 tur üzerinden sporcu başına 60’+30" süreyle oynandı.Turnuvada dereceye girenlere ödüllerini Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt verdi.Turnuvada A Kategorisinde Ozan Çıkrıkçıoğlu hem Aliağa birincisi hem de yarışmanın genel birincisi oldu. Bülent Mızgalı Aliağa ikincisi, Mehmet Seven Alim Aliağa üçüncüsü oldu. Bayanlarda ise, Dilara Gün birinci, Deren Güneş ikinci, Buse Bulut üçüncü oldu. B kategorisinde, Egemen Ekren genel birinci olurken, Abdullah Can Eser Aliağa birincisi oldu. Ebeydullah Eser da turnuvada Aliağa ikincisi olarak tamamladı. Bayanlarda ise, Beyza Özenç birinci, Fatma Güneş Alparslan ikinci, Ceylin Tikveşli üçüncü oldu. C Kategorisinde, Deniz Özen C kategorisinin genel birincisi oldu. Abdulkadir Demiral Aliağa birincisi, Uğur Yaşar Aliağa ikincisi, Mert Atakan Biçer ise Aliağa üçüncüsü oldu. Bayanlarda ise Ulya Köse, birinci olarak turnuvayı tamamladı. A Kategorisinde dereceye giren sporculara Tablet, B Kategorisinde dereceye giren sporculara çeyrek altın, C Kategorisinde dereceye giren sporculara ise para ödülleri verildi.