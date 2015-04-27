2. Teos Masterlar Turnuvasının Şampiyonu Foça Oldu

İzmir’in Seferihisar ilçesinde, Masterlar ve Alaybey Masterlar tarafından düzenlenen 2. Teos Masterlar Futbol Turnuvasının kazananı Foça Masterlar oldu.Seferihisar ilçesinde, 23 Nisan Perşembe günü başlayan 2. Teos Masterlar Futbol Turnuvasının şampiyonu belli oldu. İzzet Gül Stadyumu ve Gümüldür Futbol sahasında oynanan ve 8 takımla 180 sporcunun mücadele ettiği turnuvada, Foça Masterlar şampiyon oldu. Afyon Zafer Masterlar ile karşılaşan Foça Masterlar, final maçını 5-4 kazanarak kupanın sahibi oldu.Aydın Spor Masterlar oyuncularının da konuk olarak katıldığı 2. Teos Masterlar Futbol Turnuvasında, 23 Nisan haftası olması dolaysısıyla şampiyona kupasını Menderes U11 futbol takımının kaptanı Burak Urhan verdi.