Yeşilkent Türk Sanat Müziği Korosu’ndan Muhteşem Konser

Beylikdüzü Yeşilkent Sitesi sakinlerinden oluşan Yeşilkent Türk Sanat Müziği Korosu, Beylikdüzü Belediyesi Kültür Merkezi’nde dinleyicileri musikiye doyuran bir konser verdi.Türk Sanat Müziği’nin sevilen eserleri, Beylikdüzü Kültür Merkezi’nde icra edildi. Beylikdüzü Yeşilkent Sitesi oturanlarından oluşan ve içlerinde değerli sanatçıların bulunduğu Yeşilkent Türk Sanat Müziği Konseri, koro şefi Mustafa Uğur’un yönetiminde ve Cemal Özgüroğlu’nun sunumuyla gerçekleşti.İki bölümden oluşan konserin ilk bölümü Nihavend eserlerle geçti. “Yok başka yerin lütfu ne yazdan ne de kıştan, Aşkım bahardı ümitler vardı, Çamlıca yolunda, Aşk bu değil yapma güzel, Hüsranla gönül hep inler, Affetmem asla seni” gibi şarkılara zaman zaman seyirciler de eşlik etti. Konserin asıl sürprizi İ.T.Ü Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü’nden 2012 yılında mezun olan genç ses Gülşah Sönmez, kusursuz güzellikteki sesi ile güçlü bir performans sergiledi. TRT sanatçısı Cengizhan Sönmez de sahnede eşine eşlik etti. Programın konuk sanatçılarına teşekkür eden Başkan Danışmanı Erhan Bayladı, kendilerine çiçek takdim etti.Konserin devamında Muhayyer Kürdi ve Hicaz eserler ise dinleyicilerin kulaklarının pasını sildi. Kimi zaman koronun kimi zaman da solistlerin ön plana çıktığı konserde, “Kalbimi kıra kıra, Kadehinde zehir olsam, Ankara rüzgarı, Kırmızı gülün alı var, Şu gelen atlı mıdır” gibi sevilen parçalar başarıyla seslendirildi. Sanatçılar, seyircilerden yoğun bir alkış aldı.