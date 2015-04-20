Türkiye’de İlk Ve TEK Polygon Art Çalışması Terakki’de

Terakki Vakfı Okulları’nda 4. sınıf seviyesinden 9. sınıf seviyesine kadar olan 3D tasarım kulüplerinde öğrenciler, kağıttan 3 boyutlu obje yaratma sanatı olan papercraft ya da pepakura olarak da bilinen polygon art’da 3D çizim programında ürettikleri 3 boyutlu objeleri 3D yazıcıyla modelleyerek veya karton maketlere dönüştürerek üzerlerine çeşitli yüzey kaplamaları uyguladıkları nesli tükenmekte olan bir vahşi hayvanlar serisi oluşturuyor.Başlangıç seviyesi sınıfları 20 - 100 poligondan (Gorilla vb.) ve üst seviye sınıfları ise 1000 poligondan oluşan (Tilki vb.) çalışmalar yapıyor.Terakkili öğrencilerin 3D tasarım kulüplerindeki diğer çalışmalarından biri ise mimarlık ve mühendislik yeteneklerini ortaya çıkaran kağıda şekil verme sanatı Kirigami.Terakki Ortaokulu 3D Tasarım Kulübü öğrencileri de teknoloji ve tasarım öğretmenleri İsmet Kaptıkaçtı rehberliğinde dünyadaki tarihi yapıları modellemenin yanı sıra cumhuriyetin kuruluş yıllarını ve kazanımlarını temsil eden bir Atatürk Köşesi oluşturdu.Terakkili öğrenciler, “Düzen - Kurgu Kuşağı” etkinliklerinde önce Atatürk Köşesi’nin çizimini yaptılar, kağıttan modelini oluşturdular. Ardından Terakki’deki marangoz atölyesinde ahşaptan ürettikleri bu köşeyi boyadılar. Heykel öğretmenleri Tufan Yücedağ ise Atatürk maskını yaptıktan sonra Atatürk Köşesi tamamlandı.Atatürk Köşesi’nin aşağıya doğru olan eğimleri cumhuriyetin kuruluş yıllarındaki zorluklarını, yukarıya doğru olan eğimleri ise cumhuriyetin kazanımlarını anlatıyor.