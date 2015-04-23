Tav Havalimanları, Çocuk Yolcuların Bayramı’nı Süpriz Hediyelerle Kutladı.

TAV Havalimanları, çocuk yolcuların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı süpriz hediyelerle kutladı.TAV Havalimanları, işlettiği İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa ve İzmir Adnan Menderes havalimanlarında çocuk yolcuların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı hediyelerle kutladı. TAV çalışanları, üç havalimanının iç ve dış hatlar terminallerinde çocuklara balonlar, boyama kitapları ve boya kalemleri armağan etti.Tüm çocukların bayramını kutladığını belirten TAV İstanbul Genel Müdürü Kemal Ünlü, “Dünyada çocuklara ait tek bayram olan ve Cumhuriyetimizin kuruluşunu simgeleyen 23 Nisan’ı terminallerimizde dünyanın dört bir yanından gelen çocuklarla kutluyoruz. TAV Havalimanları olarak başlangıçtan bu yana gelecek nesillere olan sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ediyoruz. Geleceğimizi kuracak olan çocuklarımızın bayramını birlikte kutlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.