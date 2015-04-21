Handan Acıkök: "Saç Ektirme Operasyonları Arttı"

Türk Hair Trans Genel Direktörü Handan Acıkök, saç ekiminde artan operasyon oranlarına dikkat çekerek "Türkiye saç ekiminde adres gösterilen ülkelerden biri" dedi.Türk Hair Trans Genel Direktörü Handan Acıkök, saç ekiminde artan operasyon oranlarına dikkat çekti. Uluslararası Saç Cerrahisi Derneği’nin araştırma sonuçlarını değerlendiren Türk Hair Trans Genel Direktörü Handan Acıkök, Türkiye’nin yanı sıra, Asya ve Ortadoğu’da saç ekimi operasyonlarında son yıllarda önemli bir artış yaşandığını belirtti. Son 6 yılın istatistiklerine dikkat çeken Acıkök, 2015 yılında oranların katlanarak artacak” dedi.Uluslararası Saç Cerrahisi Derneği’nin yayınladığı son verilere işaret eden Acıkök, Ortadoğu’da yüzde 454, Asya’da ise yüzde 345 oranındaki artışın, elde edilen başarılı neticelerle ilgili olduğunu söyledi. Acıkök, uygulanan FUE tekniği sayesinde saç ektirme operasyonlarında paralel bir artış yaşandığını ifade etti.Dünya üzerinde her yıl yaklaşık 300 bin kişinin saç ektirdiğinin altını çizen Acıkök “Özellikle son 6 yıla baktığımızda saç ektirme operasyonlarına eğilimin önemli oranda arttığını görüyoruz. Yaklaşık 4 kat artış yaşandı. 20’li yaşlarda başlayan saç dökülmesi eskiye nazaran daha ciddi bir problem olarak görülüyor. 35 yaşından itibaren erkeklerin yüzde 40’ı bu sorunla yüzleşmiş oluyor. O nedenle erkekler saç dökülmesine yönelik tedavilere daha fazla ilgi göstermeye başladı” dedi.Türkiye’nin saç ekiminde adres gösterilen ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Acıkök, saç dökülmesi sadece ABD’de yaklaşık 35 milyon erkeği etkiliyor. Geliştirilen yöntemlerle birlikte saç ekimi en popüler operasyonlardan biri haline geldi. FUE tekniğinin yaygın olarak kullanılması ve başarılı sonuçlar doğurması da süreci olumlu etkiledi. Özellikle Ortadoğu ve Asya’da saç ekimine ilgi had safhada. Türkiye, bu konuda adres gösterilen ülkelerden biri olarak ön plana çıkıyor. 2014 yılında Türkiye’ye saç ekimi için gelen turist sayısının katlanarak artacağını tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.