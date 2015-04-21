Başakşehir Belediyesi Living Lab, bir ilke daha imza atarak, görme engelli çocuklar için lego eğitimi başlattı. Türkiye’de ilk olan çalışmaya ilçede ikamet eden görme engelli öğrenciler katıldı.Başakşehir Belediyesi tarafından Başakşehir Living Lab Merkezi’nde görme engellilere lego eğitimi verilmeye başlandı. Eğitimler 2015 Haziran’a kadar devam edecek. Cumartesi günleri 14.30-16.30 saatleri arasında gerçekleşen eğitimlere 10-16 yaş aralığındaki 14 görme engelli öğrenci katıldı. Lego eğitimleri, Fizik ve Lego Eğitmeni Demet Erim, Matematik ve Robotik Eğitmeni Aytek Uğurşen, Oyun Terapisti Bahar Özgün tarafından veriliyor.Fizik ve Lego Eğitmeni Demet Erim, eğitimlerin içeriğini anlatarak, “Lego’nun basit Makineler seti ile çalışıyoruz. Çocuklara dişli çarklar ile el becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Onları hayatın içine katmak, hazırlamak için böyle bir çalışma yaptık. Bu proje Türkiye’de bu anlamda ilk” dedi.Oyun Terapisti Bahar Özgün ise süreçteki yerini belirterek, “Benim mesleğim oyun ve oyun terapistliği. Görme engelli çocukların psikolojik ve pedagojik yaklaşımlarını inceleyeceğim. Eğitim sonundaki değerlendirmeleri yazılı hale getirip projelendirmeyi hedefliyoruz. Hem de ilk defa olacağı için çocukların ilerlemesini görmeyi istiyoruz. Anketler uygulamayı düşünüyoruz” dedi.“LEGOLARLA KÜÇÜKKEN OYNAMIŞTIM”12 yaşındaki İsa Arduç, logoları çok sevdiğini belirterek, Veysel Vardar Görme Engelliler Okulu’na gidiyorum. Bayramtepe’de oturuyorum. Çocukken legolarım vardı, onlarla oynamayı çok seviyordum. Şimdi Living Lab’da böyle bir eğitim alacak olmaktan çok mutluyum, aynı zamanda çok heyecanlıyım. Living Lab Merkezi’ni gezdim. Çok güzel bir yer. Burası dünyada ilk 10’a giriyormuş, çok sevdim burayı” diye konuştu.Görme engelli Ali Muslu ise, “12 yaşındayım. Görme Engelliler Okuluna gidiyorum. Şahintepe’de oturuyorum. Legoları çok seviyorum. Bazen uçak bile yapabiliyorum. Eğitime beni babam yazdırdı. Başakşehir Living Lab’ı çok beğendim. Eğitimin sonunda Legolardan güzel şeyler yapacağıma inanıyorum” dedi.