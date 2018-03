Eyüp Belediyesi Model Oldu

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın bizzat projelendirdiği vizyon etkinliklerden biri olan Eyüp Sultan’dan Mevlana’ya Vuslat Yolculuğu, 15 Mart tarihinden bu yana yaklaşık 5 bin kişiyi Konya’ya götürdü. Bir belediye tarafından Yüksek Hızlı Tren’le (YHT) yapılan ilk kültür gezisi olma özelliği de taşıyan Vuslat Yolculuğu diğer belediyelere de örnek oldu.15 Mart tarihinde ilk seferini gerçekleştiren Eyüp Sultan’dan Mevlana’ya Vuslat Yolculuğu için yaklaşık 14 bin Eyüplü ön kayıt yaptırdı. Ocak ayında başlayan kayıtların ardından Eyüplüler günde 80 kişilik gruplar halinde Konya’da Mevlana ile buluştu. Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın’ın bizzat projelendirdiği etkinlik vatandaşlardan da tam not aldı. Gezi ile ilgili olarak yapılan anketlerde memnuniyet oranı da yüzde 90’ın üzerinde olarak çıktı. Bu önemli ve anlamlı gezi İstanbul’daki diğer belediyelere de örnek oldu. 7 farklı belediye de Konya’ya YHT ile kültür gezisi düzenlemek için çalışmalar başlattı.14 BİN BAŞVURU VAREyüp Belediyesi’nin gerçekleştirdiği Vuslat Yolculuğu’nda Eyüplüler Konya’da, Şehitlik Müzesi, Mevlana Müzesi ve Şems-i Tebrizi türbesi başta olmak üzere pek çok manevi yeri gezme fırsatı buluyor. Her gün gerçekleştirilen Vuslat Yolculuğu’na bugüne kadar 5 bine yakın Eyüplü katıldı. Ayrıca Eyüp Belediyesi tarafından geziye katılanlara YHT’de sabah kahvaltısı ve dönüşte akşam yemeği, Konya’da etli ekmek mönüsünden oluşan öğle yemeğinin yanı sıra yine YHT’de sıcak ve soğuk içecek ikramı yapılıyor. Eyüp Belediyesi’nin bu ve diğer tüm etkinliklerinden hiçbir ücret alınmıyor.Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Vuslat Yolculuğu projesinin her aşamasının özenle tasarlandığını belirterek, “Belediye olarak hükümetimizin başarılı çalışmalarından biri olan Yüksek Hızlı Trenle, vatandaşlarımızı Konya’ya götürerek Mevlana ile buluşturuyoruz. Bizim bu projemiz diğer belediyelere de örnek teşkil etmiş bu da bizim için ayrı bir mutluluk vesilesi. Bu manevi yolculuk için Beyaz Masa birimimize binlerce Eyüplü başvurdu. Hükümetimizin bu hizmeti sayesinde vatandaşlarımız, keyifli ve konforlu bir yolculukla, 4 saat 15 dakikada Konya’da oluyorlar. Bu projemizden gerçekten de katılan tüm vatandaşlarımız memnun ayrılıyorlar. Onların hayır duaları bizimle oldukça biz de Eyüp’e ve Eyüplülere hizmete devam edeceğiz inşallah” diye konuştu.