Çekmeköy, Hollandalı Öğrencileri Ağırladı

Çekmeköy Belediyesi, Özden Cengiz Anadolu Lisesi’ni ziyarete gelen Hollandalı öğrencileri misafir etti.Öğrenci değişim programı kapsamında Özden Cengiz Anadolu Lisesi’nin misafiri olarak Çekmeköy’e gelen Hollandalı öğrenciler, Çekmeköy Belediyesi’ni ziyaret ettiler. Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcıları Şahmettin Yüksel, Fatih Sırmacı, Eyüp Yıldırım ve Ahmet Epli tarafından ağırlanan öğrencilere Çekmeköy ve belediye hakkında bilgi verildi. Okul müdürü Mehmet Uğurelli gözetiminde gezdirilen öğrencilere, öğretmen Arzu Şahin tercümanlık yaptı. Zabıta Müdürlüğü’nü gezen öğrencilere, zabıtanın görev ve sorumlulukları anlatılırken, renkli görüntüler yaşandı.Öğle yemeğinin ardından belediye bahçesinde bulunan Güngörmüşler konağında ağırlanan Hollandalı öğrencilere Türk kahvesi ikram edildi.