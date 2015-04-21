Başkan Karaman, Emniyet Teşkilatlarını Ziyaret Etti

Güngören Belediye Başkanı Şakir Yücel Karaman, Polis Haftası kutlamaları kapsamında Güngören’de bulunan emniyet teşkilatlarını ziyaret etti.Güngören Belediye Başkanı Şakir Yücel Karaman, Türk Polis Teşkilatı’nın 170’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Güngören’de bulunan polis teşkilatlarını ziyaret etti. İlk olarak Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret eden Başkan Karaman’a Güngören Kaymakamı Zafer Orhan da eşlik etti. İlçe Emniyet Müdürü Ercan Çamırcı ve emniyet mensuplarıyla bir araya gelen Karaman, polisleri 170’inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle tebrik ederek, sohbet etti.İlçe Emniyet Müdürlüğü ziyaretinin ardından Güngören Kaymakamı Zafer Orhan, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Çamırcı ile birlikte, ilçede bulunan, Merkez Karakolu, Merter Şehit Osman Kahraman Polis Merkezi Amirliği, Tozkoparan Araştırma Büro Amirliği ve Çocuk Büro Amirliğini ziyaret eden Şakir Yücel Karaman, tüm emniyet mensuplarının polis haftasını kutladı. Polislerle bir araya gelen Başkan Karaman, ziyaretler sırasında görevi başındaki polis memurlarına hediyelerini takdim etti.“TÜM POLİSLERİMİZE BAŞARILAR DİLERİM”Polislerle sohbet eden Karaman, “Toplum adına çok önemli görevleriniz var. Bu mesleği her polis memurunun büyük fedakarlıkları göze alarak yaptığını biliyoruz. Sizlerin vesilesiyle halkımız huzur içinde yaşıyor. Sizlere bu anlamda başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Bu anlamlı günde sizin nezdinizde, ülkemizin dört bir yanında görev tapan tüm polislerimize başarılar dilerim” dedi.Ziyaretler sonrasında Polis Haftası ile ilgili de görüşlerini dile getiren Şakir Yücel Karaman, "Demokratik hukuk devletinin vazgeçilmezi ve toplumun güvenliğini sağlayan en önemli devlet birimlerinden birisi olan emniyet teşkilatımızın 170. kuruluş yıl dönümünü gururla kutlamaktayız. Vatanımızı ve halkımızı suç ve suçlulara karşı koruyan, bizlerin huzur ve güven içerisinde yaşamasını sağlayan, tüm polis teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlu olsun" diye konuştu.