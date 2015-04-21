Başkan Aydın “Kutlu Doğum Haftası” Programına Katıldı

Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Eyüp Kültür Merkezi’nde düzenlenen iki ayrı “Kutlu Doğum Haftası” etkinliğine katıldı.Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Kılıçarslan İmam Hatip Lisesi, Asımın Nesli İmam Hatip Lisesi, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ve Alibeyköy Ortaokulu tarafından hazırlanan “Kutlu Doğum Haftası” programına katıldı. Eyüp Kültür Merkezi’nde düzenlenen kutlu doğum programında öğrenciler tarafından, Peygamber efendimiz (S.A.V) için yazılmış şiirler okundu. Ayrıca öğrencilerin oluşturduğu koro yine Resulullah efendimizi (S.A.V.) anlatan ilahileri seslendirdi.Başkan Aydın ardından Büyük Osmanlı Derneği’nin hazırladığı “Kutlu Doğum” programına katıldı. Burada da Kutlu Doğum Haftası’nı anlatan konuşmaların ardından Resulullah efendimize (S.A.V.) hitaben ilahiler okundu. Her iki programa Başkan Aydın’ın yanısıra Eyüp Kaymakamı Abdullah Dölek, AK Parti Eyüp İlçe Başkanı Süleyman Aykaç ve Eyüp İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Öğütçü de katıldı.