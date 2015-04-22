Alman Heyet Başkan Çağırıcı’yı Ziyaret Etti

Bağcılar, İstanbul’a ziyarette bulunan Almanya’nın Hamm şehrinden gelen heyeti ağırladı. Program kapsamında İstanbul’daki tarihi ve turistik yerleri gezen heyet, ardından ziyarette bulundukları Bağcılar’da hizmete sunulan projeleri yakından görerek bilgi aldılar.Gezi programı kapsamında Almanya’nın Hamm kentinden ülkemize gelen, aralarında belediye yetkilileri, Katolik ve Protestan kiliseleri temsilcilerinin de bulunduğu heyet, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.Hamm Büyükşehir Belediyesi’nden Cornelia Helm, Friedrich Wilhelm Vakfı Müdürü Rolf Ölman ve Friedrich Wilhelm Vakfı Görevlisi Nefise Sağlam, Katolik Kilisesi Rahibi Bay Ludger Johnas, Protestan Kilisesi Rahibesi Rebekka Klein, Protestan Kilisesi yöneticisi Hans Wenzel ile Protestan Kilisesi Yöneticisi Wenzel Marlis’in de aralarında bulunduğu 20 kişilik heyet gezi programı kapsamında İstanbul’a ziyarette bulundu.Heyet, İstanbul ziyaret programı kapsamında Sultanahmet, Ayasofya ve Süleymaniye camileri, Topkapı ve Dolmabahça sarayları, Kapalı Çarşı’nın da aralarında bulunduğu tarihi ve turistik yerleri gezdi. Uzman rehberler eşliğinde gerçekleştirilen gezi programı kapsamında heyet daha sonra Bağcılar’a da bir ziyarette bulundu. Misafir heyeti makamında ağırlayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, yaklaşık 200 bin nüfusu olan Almanya’nın Hamm kentinin, Türkler başta olmak üzere farklı ülkelerden çok sayıda göçmene ev sahipliği yaptığını hatırlattı.BAŞKAN ÇAĞIRICI HİZMETE SUNULAN PROJELERİ TANITTISembolü fil olan Hamm şehrinde Ramazan ayında Müslümanların etkinlik yapabilmesi için imkanlar sağlandığını hatırlatan Çağırıcı, şunları söyledi:"Bağcılar Belediyesi olarak Hamm Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan ayı için oluşturduğu etkinlik alanında iftar programları düzenliyoruz. Müslümanlar bir ay boyunca iftar programları ve kültürel etkinlikler düzenleyebiliyor. Hamm Büyükşehir Belediye Başkanı Thomas Hunsteger Petermann’a gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ediyorum."Çağırıcı, Hamm şehrinden gelen misafirlerini ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu kaydetti. Başkan Çağırıcı, Bağcılar’da başta engelliler, kadınlar ve çocuklar olmak üzere önemli mimari, sosyal ve kültürel projeleri hizmete sunduklarını söyledi. Konuk heyet, Bağcılar’da hizmete sunulan projelerle ilgili bilgi aldı.