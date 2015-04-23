AK Parti’li Aday Döğücü, STK’ları Ziyaret Etti

AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Şeyma Döğücü, Sancaktepe’de sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. Döğücü, “Hizmetlerin daha hızlı ve iyi yapılabilmesi için Başkanlık sistemine ihtiyacımız var” dedi.Seçim çalışmalarını Sancaktepe’de sürdüren AK Parti Milletvekili Adayı Şeyma Döğücü, Kastamonulular Derneği’ni (KAS-DER) ziyaret etti. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Döğücü, özgürlükler konusuna değinerek başörtüsü konusunda kendi yaşadığı sıkıntıları anlattı. Anayasa değişikliği konusuna da değinen Döğücü, “Biz 400 milletvekili hedefindeyiz. Onun için çalışacağız. Ama en azından anayasa değişikliğini yapabileceğimiz şekilde bir çoğunlukla mecliste olmak istiyoruz sizlerin desteği ile. Çünkü anayasa değişikliği bizim için çok önemli” dedi.Bazı hizmetler yapılırken bürokratik ve yasal engellerin çıktığını hatırlatan Döğücü, “Bunları daha iyi, ve milletimize çok daha hızlı hizmet verebilmek için bizim başkanlık sistemine ihtiyacımız var. Ve bu başkanlık sistemi de öyle Amerika’daki gibi o tarz bir başkanlık sistemi olmasına gerek yok. Biz kendimize ait, geleneklerimizle kendimize ait hissedeceğimiz bir başkanlık sistemini yapacak, kuracak ve işletecek donanıma sahibiz” şeklinde konuştu.