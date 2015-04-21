Ahenk İstanbul’da Ev Sahibi Olmak İçin Son Fırsat

Eminevim İnşaat’ın Beylikdüzü Gürpınar’daki projesi Ahenk İstanbul’da kalan az sayıda konut, sahiplerini bekliyor.Ahenk İstanbul’da az sayıda kalan konutlar sahiplerini bekliyor. Ahenk İstanbul projesinde 1+1, 2+1 , 3+1 ,4+1 dubleks VE 5+1 dubleks konutlar metrekare birim fiyatı 2 bin 950 TL 3 bin 600 TL arasında yüzde 18’e varan indirim ve faizsiz vade farksız 100 ay taksit seçeneği ile satılıyor.