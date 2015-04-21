Tüv-türk Osmancık’ta Araç Muayene İstasyonu Açıyor

Çorum’un Osmancık ilçesinde yapılması planlanan TÜV-TÜRK araç muayene istasyonunun inşaatına başlandı.Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş, araç muayene istasyonunun ilçedeki oto sanayisine ve ilçe ekonomisine önemli katkı sağlayacağını belirtti.Araç muayene istasyonunun ilçede eksikliği hissedilen bir yatırım olduğunu kaydeden Karataş, “Özellikle kamyon, traktör, otobüs gibi büyük araçlar ilçede muayene yaptırılamadığı için şehir dışına götürülmek zorunda kalınıyordu. Bu da vatandaşlarımız için hem zaman hem de ekonomik kayıp anlamına geliyordu. İlçemize araç muayene istasyonu açılması için özel sektörü teşvik ettik. Görüşmelerimiz neticesinde Coşkunlar Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A. Ş. tarafından yatırıma başlandı. İnşaatın kısa sürede tamamlanması ve faaliyete başlaması planlanıyor. Böylelikle vatandaşlarımız araç muayenesi için baka bir şehre gitmek zorunda kalmayacak.” dedi.Başkan Karataş, araç muayene istasyonunun D100 Karayolu kenarında hizmet vereceğini kaydetti.