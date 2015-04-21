Sungurlu’da İtfaiye Aracının Kasası Yeniden İmal Edildi

Çorum’un Sungurlu Belediyesi çürümeye yüz tutmuş ve atıl vaziyette bulunan itfaiye aracını kendi imkanları ölçüsünde yaparak tekrar çalışır duruma getirdi.Sungurlu Belediyesinde yeni yönetim anlayışı birçok alanda kendisini his ettirmeye devam ediyor. Hizmetlerini belediyenin gücüyle ve öz imkanlarıyla yapmaya başlayan Sungurlu Belediyesi yeni yönetim anlayışıyla halkın parasının çarçur edilmemesi için önlemler almaya devam ederek, kendi imkanları ölçüsünde kendi işini kendi yapmaya devam ediyor.Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in talimatı doğrultusunda Belediye çalışanları çürümeye yüz tutmuş, bütün parçaları düşme noktasına gelmiş atıl vaziyette bulunan itfaiye aracının arka kısmını sıfırdan imal ederek tekrar çalışır duruma getirdi.Atıl vaziyette bulunan itfaiye aracının tekrar faaliyete geçmesi için talimat verdiğini söyleyen Başkan Şahiner, "Piyasa değeri 12 bin TL’ye mal olan kasanın kendi imkanlarıyla 2 bin 500 TL’ye mal edildiğini söyledi.