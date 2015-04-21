Sungurlu Yeni Emniyet Müdürü Görevine Başladı

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürü Adem Kaynak’ın Muğla Emniyet Müdürlüğü’ne atanmasıyla boşalan göreve Çorum Bilgi Teknolojileri Şube Müdürü Yavuz Selim Kılıç getirildi.Sungurlu’da asayiş ve trafiğin daha düzenli bir şekilde olması için gece gündüz demeden 24 saat halkımızın hizmetinde olacağız diyen Emniyet Müdürü Yavuz Selim Kılıç, "Sungurlu Emniyeti ve personeli herkese eşit ve tarafsız bir yönetim içinde olacaktır. Bizler Sungurlu’ya hizmet için geldiğimizin bilincindeyiz” dedi.YAVUZ SELİM KILIÇ KİMDİR ?Yavuz Selim Kılıç, 1974 Kırşehir’de dünyaya geldi. Adana Kaçakçılık ve Organize İşler Şube Müdürlüğünde göreve başlayan Kılıç, Buradan Malatya’ya tayini çıktı. Kılıç, Malatya’da şark görevini tamamladıktan sonra Manisa’nın Salihli ilçesinde Müdür yardımcılığı görevine getirildi. Daha sonra Manisa Asayiş Şube Müdürlüğü’ne atanan Kılıç buradan da Çorum’a atandı. Kılıç, Çorum Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü görevinden Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi. Kılıç, evli ve bir çocuk babası.