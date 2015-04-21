Sungurlu Belediyesi Yol Ve Kaldırım Çalışmalarına Hız Verdi

Sungurlu Belediyesi kilit parke çalışmalarının startını verdi. Yapılan plan çerçevesinde, parke döşeme ve ekonomik ömrünü doldurmuş parkelerin yenilenme işleri hava şartlarının elverdiği ölçüde hızla devam ediyor.Belediyenin, cadde ve sokaklarda devam eden yol yapım ve kaldırım çalışmaları kapsamında sürdürülen kilit parke taşı döşeme çalışmaları Karşıyaka Mahallesi’nden başladı.Bahçelievler Mahallesi’nde yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Sungurlu Belediye Başkanı Abdukadir Şahiner, "Mevsimsel şartların çalışma imkanı vermesi ile birlikte kilitli parke taşı döşeme çalışmalarına ağırlık verdik. Vatandaşlarımızın yazın tozdan, yağmurlu havalarda ise çamurdan kurtulması ve rahat etmesi için parke taşı döşeme, yenileme, kaldırım ve yol çalışmaları aralıksız bir şekilde Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince sürdürülecek" dedi.