MÜSİAD Heyeti’nden İdma Fuarına Ziyaret

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Çorum Şubesi yönetim kurulu üyeleri, İstanbul’da İDMA Fuarında stant açan üye firmaları ziyaret etti.MÜSİAD Çorum Şube Başkanı M. Ahmed Köksal başkanlığında Çorum heyeti, İDMA 2015 - 6. Uluslararası Un, İrmik, Pirinç, Mısır, Bulgur, Yem Değirmen Makineleri ve Bakliyat, Makarna, Bisküvi Teknolojileri Fuarına katılan MÜSİAD üyesi Arar ve Alapala makinelerinin stantlarını ziyaret ederek fuar ve firmaların çalışmaları bilgi aldı.MÜSİAD Başkanı Köksal, kentin tanıtımı ve sanayisinin dış dünyaya açılması açısından bu tür fuarların büyük önem taşıdığını belirterek, bu tür uluslar arası organizasyonlarda Çorumlu firmalarında yer almasının onur verici olduğunu söyledi.