İskilip’te Başarılı Kursiyerlere Sertifika

Çorum’un İskilip İlçesi’nde İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile İş-Kur ortaklığıyla gerçekleştirilen “Yaşlı Bakım Elemanı Yetiştirme Kursu”nu başarı ile bitiren 25 kursiyere kurs bitirme belgeleri düzenlenen törenle verildi.İskilip Anadolu Lisesi toplantı salonunda düzenlenen sertifika törenine İlçe Kaymakamı Şuayib Gürsoy, Belediye Başkanı Recep Çatma, usta öğreticiler ve kursiyerler katıldı.Törende bir konuşma yapan Kaymakam Şuayib Gürsoy, verilen kursun kentte çok önemli bir açığı kapattığını, ziyaret edilen yaşlıların artık daha mutlu ve güven içerisinde olduklarını söyledi.Kursiyerlerin eğitimlerini yurt dışında da devam ettirebilecek imkâna sahip olmasının da çok önemli bir avantaj olduğuna dikkat çeken Gürsoy, kursiyerlere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.Belediye Başkanı Recep Çatma ise projeye her türlü katkı ve desteği vereceklerini, bu durumu sosyal belediyecilik anlayışının bir gereği olarak nitelendirdiklerini kaydetti.İskilip’e kazandırmayı planladıkları sosyal hizmet binasının da yaşlılara hizmet vereceğini belirten Çatma, böyle bir kursun İskilip’te verilmiş olmasının isabet olduğunu belirterek kursiyerleri tebrik etti.