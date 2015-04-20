Hitit Üniversitesi’nde Rektörlük Seçimleri Yapıldı

Çorum Hitit Üniversitesi rektörlük seçimleri yapıldı.Rektörlük Konferans Salonu’nda yapılan seçimler sabah 09.00 başlarken oy kullanma işlemi 17.00’de sona erdi.Prof. Dr. Mete Dolapçı’nın başkanlık yaptığı Sandık Kurulu’nda Doç. Dr. Muammer Cengil ve Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tolga Çırak görev aldı. Seçimlerde 209 öğretim üyesi oy kullandı. Kullanılan 209 oydan 187’si geçerli, 12 oy geçersiz olurken, 10 oy da boş çıktı. Rektörlük için yarışan adaylardan Prof. Dr. Reha Metin Alkan geçerli olan 187 oyun 181’ini alırken, diğer adaylardan Prof. Dr. Mesut Çetinkaya 1 oy, Prof. Dr. Adem Özkara 1 oy, Prof. Dr. Yaşar Karaaslan 1 oy, Prof. Dr. Serdar Güler 1 oy, Prof. Dr. Ahmet Çınar Yastı 1 oy ve Prof. Dr. Nermin Göğüş 1 oy aldı.Hitit Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, kırgınlık ve düşmanlıklara yol açan seçimlerin aksine, Hitit Üniversitesi’nin örnek bir seçim gerçekleştirdiğini belirterek, “Geldiğimiz başarı noktası, hepimizin eseridir. 4 yıl boyunca omuz omuza çalıştık, en az bu hızla yolumuza devam edeceğiz.” dedi.Hitit Üniversitesi’nin Çorum’a ve Türkiye’ye yatışır bir üniversite olabilmesi için önemli adımlar attıklarını söyleyen Rektör Reha Metin Alkan, omuz omuza çalışıldığı sürece başarılmayacak hiçbir şey oymadığına işaret etti.