Çorum Kent Meydanı İçin İmzalar Atıldı

Çorum Belediyesi tarafından sürdürülen Kent Meydanı projesinde devir teslim töreni düzenlendi.Proje kapsamında Özel İdare hizmet binası ve arkasında bulunan otopark, Kent Meydanı olmak üzere 20 yıllığına Çorum Belediyesi’ne tahsis edildi.Turgut Özal Konferans Salonu’nda düzenlenen imza törenine AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Bağcı, Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, İl Genel Sekreteri Ömer Arslan, AK Parti İl Başkanı Rumi Bekiroğlu, AK parti Merkez İlçe Başkanı Yaşar Anaç, İl Genel Meclisi Grup Başkanı Nurettin Karaca,il genel meclis üyeleri katıldı.Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, seçim öncesi kent meydanı için söz verdiklerini ve bugün de sözlerini tutarak kent meydanı projesinde önemli bir adım daha attıklarını belirterek, “Amacımız gelecek nesillere yaşanabilir bir Çorum bırakmak” dedi.Meydanların günümüz yaşam anlayışında vazgeçilmez bir kamusal alan olduğunu dile getiren Külcü, her ülkede, her şehirde sahip olunan kültüre göre, meydanlara farklı fonksiyonlar yüklenmiş olsa da, aslında bu durumun biraz da fiili olarak kendiliğinden ortaya çıkmış olmakla birlikte, tüm meydanların ortak bir yönü olduğunu belirtti.Meydanların ait oldukları şehrin en büyük kamusal yaşam alanı olduğunu kaydeden Külcü, “Bir şehrin yaşamıyla ilgili bilgi sahibi olmak isterseniz, gideceğiniz en doğru yer o şehrin meydanıdır. Çünkü orada o şehrin; sosyolojisini, ekonomisini, kültürünü, demografisini en net, en zengin haliyle görebilirsiniz. Bu yönüyle, bir yaşam alanı olarak kendini gösteren meydanlar, adeta o şehrin dilidir ve meydanlar turistler için, misafirler için de en önemli algı noktasıdır. Her medeniyette "şehir, insan ve kültür" birbirinden ayırt edilemeyen üç önemli husustur. Bizim meydan tartışmamızda, esasen bu medeniyet tartışmaları bağlamında değerlendirilmesi gereken bir husustur. Batı toplumları meydan yapımına, hayat anlayışlarının, dünya görüşlerinin de sonucu olarak bizden daha erken başlamışlardır. Birçok Batı şehrinde bir değil, küçük - büyük birden fazla meydanlar-meydancıklar vardır. Bizim medeniyetimizde ise daha çok büyük bir cami veya bir külliye merkez olarak kabul edilmiş ve hayat orada yoğunlaşmıştır. İşte bizim Ulu Camimiz; Etrafında arasta, hamamlar, çarşı, Pazar. Hayat caminin etrafında yoğunlaşmış. Anadolu’nun kadim şehirlerinin hepsinde böyle. Türkiye’de meydan fikri, daha çok Cumhuriyetle birlikte benimsenmiş ve birkaç istisnası hariç tümü Cumhuriyet sonrasında yapılmıştır. Bu dönemde ise gerek gayrimenkul sahiplerinin rant arzusu ve plansız yapılaşma, gerekse kamu kaynaklarının kısıtlılığı sebebiyle kamulaştırma yapılamaması bu konuda çok da başarılı örneklerin ortaya çıkmasını ne yazık ki engellemiştir” diye konuştu.Belediye Başkanlığına aday olduklar ilk gün meydan konusundaki fikrini çok net dile getirdiğini hatırlatan Başkan Külcü, “Üzerinde tam 6 yıldır çalışıyoruz. Tabi üzerinde yapılaşmanın olduğu, farklı amaçlarla kullanılan bir alanda mesafe almak da zor ve yorucu oluyor. Çok çalıştık ama hamdolsun sonucunu da aldık. Artık işin sonuna geldik diyebilirim. Bence işin planlama, satın alma ve kamulaştırma kısmı en önemli kısmı idi. Şehir için üç ayrı noktada meydan planlaması yaptık. Bunlardan birincisi Valilik önünde oluşacak meydanımızdır. İkincisi Akşemseddin Cami yanındaki meydanımız olacaktır. Üçüncüsü ise yeni Belediye Hizmet Binamızın önündeki meydan olacaktır. Öncelikle ifade etmek isterim ki bu imza töreni işin seremonisidir. Bunun öncesinde bir gergefte nakış iler gibi çalıştık. Esasında şu ortaya koyduğum tablo Türkiye’nin yeni fotoğrafıdır. Herkesin bir tarafa çektiği, işlerin aylarca yıllarca sürüncemede kaldığı, birçok zaman iş yapmak isteyen kişinin yorulup pes ettiği bir Türkiye’den herkesin el ele verdiği ve "mesele memleketse gerisi teferruattır" dediği bir Türkiye’nin fotoğrafıdır. Bir ucunda hükümet, bir ucunda belediye herkes üzerine düşeni yapıyor. Bir işbirliği duygusu, bir dayanışma örneği. Ülkede yaşanan siyasi istikrarın ekonomik istikrarın bir meyvesi bugünkü yaşadığımız güzellik. Çorum bu yönde çok olumlu bir yola girdi. İnşallah hem yaptığımız, tamamladığımız projelerle hem de yapacaklarımızla Çorum’u bu konuda iddialı bir noktaya hep beraber taşıyacağız. Özellikle Akşemseddin ve Belediye meydanlarının bulunduğu bölgeler şehir için yeni merkezler oluşturacak. Gazi, İnönü, Osmancık ve Bahabey aksındaki yoğunluk ve sıkışmışlığı da ortadan kaldırılacak. Bu meydanlar inşallah tamamlandığında şehrin boynunda bir inci gerdanlık gibi duracak” ifadelerini kullandı.BELEDİYE HİZMETLERİMİZİN TEMELİNDE İNSAN VARAK Parti Çorum milletvekili Salim Uslu, AK Parti’nin belediyecilik anlayışının merkezinde insan olduğunu söyledi. Milletvekili Uslu, ağaç kesildi bahanesi ile ülkeyi ayağa kaldıranların Çorum’da bir ucubenin yıkılarak yerine modern bir park inşa edilmesine sessiz kaldığını ve bir teşekkürü dahi Çorum Belediyesi’nden esirgediğini belirtti.Uslu, Çorum’un sadece alt ve üst yapı yatırımları ve sosyal belediyecilik faaliyetlerini değil, kent kimliğini de düşünen bir belediye başkanına sahip olduğunu vurguladı.Şehirlerin ülkelerin kültürel akciğerleri olduğunu dile getiren Uslu, sadece şehirlerin gelişmesinin yeterli olmadığını, şehirlerdeki kültürel değerlerinde gelecek nesillere aktarılması gerektiğini sözlerine ekledi.