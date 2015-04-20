Ceritoğlu’ndan Meslektaşlarına Ziyaret

AK Parti Çorum milletvekili adayı Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, Eczacılar Odası’nı ziyaret etti.Kendiside eczacı olan AK Parti Çorum milletvekili adayı Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, ziyarette Eczacılar Odası Çorum Şube Başkanı Süleyman Koca ile görüştü.AK Parti iktidarıyla sağlıkta büyük bir değişime imza atıldığını hatırlatan Kurt, insanların hayatlarını kolaylaştıran çalışmalar yapıldığını söyledi. Kurt, sağlıkta devrim niteliğindeki bu değişim ve dönüşümün Avrupa olmak üzere tüm dünya ülkelerine örnek olduğunun altını çizdi.Tüm sivil toplum kuruluşları ile el ele vererek Çorum’u daha ileriye taşıyacaklarını belirten Kurt, “Tüm sivil toplum kuruluşlarımıza eşit mesafedeyiz. Kimseyi ötekileştirmeden toplumun tüm renklerini ve kesimlerini kucaklayarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada ortak aklı ön plana çıkararak şehrimize hizmet edeceğiz. Hepimizin amacı bu şehre hizmet etmek. Hep beraber daha bir çok çalışmaya imza atacağız” dedi.