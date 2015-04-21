AK Parti Milletvekili Adayı Kurt Mahalle Toplantılarına Başladı

AK Parti Çorum Milletvekili Adayı Ecz. Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, Sungurlu’da seçim programlarına teşkilatla birlikte hızlı başladı.Çalışmalarına Demirşeyh’te cenaze merasimine iştirak ederek başlayan milletvekili adayı Kurt, oradan Sungurlu’ya geçerek Bahçelievler ve Örnekevler mahallesinde ilçe teşkilatının düzenlediği programa katıldı.Her iki mahallede de mahalle sakinlerinin yoğun katılımı ve ilgisiyle karşılanan AK Parti Çorum 3. sıra Milletvekili adayı Kurt, yaptığı konuşmalarda kadının sosyal hayatın her alanındaki önemine vurgu yaptı. Kadın milletvekillerinin, demokratik parlamenter sistemde yer alan çok önemli görev ve misyonları üstlendiklerini ve bunda başarılı olduklarının altını çizen Kurt, 7 Haziranda yapılacak olan genel seçimlerin, ülkemize ve milletimize hayırlı olması dileklerini belirtti.Yeni Türkiye vizyonuna uygun olarak, ülkemizde acilen yeni bir Anayasanın yürürlüğe konulması ve beraberinde başkanlık sistemine geçilmesi gerektiğini savunan Kurt, başkanlık sisteminin; dünya ekonomik ve siyasi konjonktürünün ülkemize yansıttığı sorunların çözümünde temel unsurlar olduğunu belirtti.İlksen Ceritoğlu, "Bu seçimlerde de milletimiz bizi güçlü bir şekilde iktidar yapacak ve istikrara devam diyecektir. Milletvekili seçildiğim takdirde başta ülkemize ve doğum yerim olan bu toprağın insanlarına, ilimizde AK Parti’nin ilk seçilecek bir bayan milletvekili olarak vefa borcumu ödemek için var gücümle çalışarak hizmet edeceğim" dedi.Ak Parti İlçe Başkanı İlyas Özkan ise yaptığı konuşmada,2001 öncesi dönemin ülkemiz açısından çok büyük eksilerle, yanlışlıklarla dolu olduğunu ve bu karanlık dönemin Ak Parti iktidarları süreciyle birlikte aydınlık yarınlara doğru yol almaya devam edeceğini, milletimizin yine istikrara, huzur ve güvene oy vererek Ak Partiyi daha güçlü bir şekilde yine iktidar yapacağını belirtti.Bu seçimin galibi yine AK Parti olacaktır diyen Özkan, "ilimizde de diğer adaylarımızla birlikte İlksen hanımın seçilerek hayırlı ve güzel hizmetler vereceğine inanıyoruz. Buna bütün kalbimizle inanarak kendisini destekliyoruz" ifadelerini kullandı.