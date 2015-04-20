AK Parti Çorum milletvekili adayı Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, seçim çalışmalarına devam ediyor.Milletvekili adaylarının açıklanmasının ardından seçim çalışmalarına Sungurlu’dan start veren AK Partili Lütfiye İlksen Ceritoğlu, merkeze bağlı Büğdüz köyünü ziyaret etti. Köylü kadınlarla bir araya gelerek sohbet eden Kurt, taleplerini dinlediği kadınlarla hamur açtı.AK parti Çorum milletvekili adayı Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, davalarının millete hizmet davası olduğunu belirterek, her seçimde milletin büyük bir teveccüh gösterdiği AK Parti’nin 7 Haziran seçimlerinden de başarıyla çıkacağını söyledi.Yeni Türkiye’nin kadınların omuzlarının üzerinde yükseleceğini dile getiren Kurt, “Güçlü, özgür, demokrat bir Türkiye olarak dünyanın her yerinde var olmak için mücadelemize devam ediyoruz. AK Parti sadece bir siyasi parti değildir. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. AK Parti, Türkiye’de istikrar ve güvenin simgesidir. Yeni Türkiye’nin inşasında hep birlikte bize düşen sorumluluğu üstleneceğiz. Derdinizle dertlenip, sorunlarınızı birlikte çözeceğiz. Bizi biz yapan millettir, milletimizin vermiş olduğu destektir” dedi.