Çankırı’da Rahmet Damlaları Altında Hadisler Sokağı Açıldı

Çankırı’da Kutlu Doğum Haftası kutlamaları kapsamında Şehit Erdem Öztürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesi tarafından “Rahmet Damlaları Altında Hadisler Sokağı” oluşturuldu.Bir hafta sürecek etkinlik çerçevesinde Vali Ayhan Çevik Caddesi üzerinde bulunan okul çevre duvarına 40 hadis yazılı afişler asıldı.Gerçekleştirilen proje hakkında bilgi veren okul Müdürü Tansel Yılmaz, öğrenci, öğretmen ve idarecilerin katkıları ile hazırlanan projenin amacının herkese Peygamber sevgisini aşılamak olduğunu, Vali Ayhan Çevik Caddesindeki okul duvarına 40 hadis afişini astıklarını, okul koridorlarının kutlu doğum haftası etkinliği çerçevesinde süslendiğini, hafta boyunca çeşitli bilgilendirmelerin yapıldığını söyledi.Rahmet Damlaları Altında Hadisler Sokağının açılışına İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katılırken 40 Hadis’in asıldığı cadde gezildi, akabinde gelen misafirlere çorba ikramında bulunuldu.Ayrıca Okul öğrencilerinden oluşan ilahi grubu da birbirinden güzel ilahileri seslendirdi.Uygulama vatandaşlarında ilgisini çekti.