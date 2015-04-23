Çankırı’da 23 Nisan Kutlamaları

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 95. yıl dönümü, Çankırı’da renkli etkinliklerle kutlandı.Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan program, İsmet İnönü İlköğretim Okulu’nda düzenlenen kutlama programıyla devam etti. Programa Çankırı Valisi Vahdettin Özcan, Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz, Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç ile STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 95. yıldönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.Konuşmanın ardından öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları ve dans gösterileri sunuldu. Engelli öğrencilerin dansı renkli gösterilere sahne oldu.Minik sporcuların cimnastik gösterileri ile devam eden program, yöresel halk oyunları gösteri ile sona erdi.Program sonunda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Çankırı Valisi Vahdettin Özcan tarafından teşekkür belgesi verildi.