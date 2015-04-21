MHP’den Lokma İkramı

MHP Çanakkale İl Başkanlığı, Kutlu Doğum Haftası nedeniyle lokma dağıttı. MHP İl Başkanı İsmet Balkan, vatandaşlara kendi eliyle lokma İkram etti.Cumhuriyet Meydanında yapılan lokma hayrına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. MHP İl Başkanı İsmet Balkan Lokma Tezgahının başına geçerek vatandaşlara lokma dağıttı. İl Başkanı İsmet Balkan, “Peygamberimizin dünyaya teşriflerini kutlamak için lokma dağıtıyoruz. Tüm yurtta kutlanan etkinlikte MHP olarak bizlerde yer almaktan büyük gurur duyuyoruz. İnsanı anlarsak sevgiyi anlarız. İnsan sadece maddeden ibaret bir varlık değil. İnsanın madde yapısı var, mana yapısı var. Bir de ruh yapısı var” dedi. Dağıtılan Lokma Hayrına vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. MHP Milletvekili adayı İbrahim Kürşat Tuna da etkinliğe katılan vatandaşlarla sohbet etti.