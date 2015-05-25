Lapseki Tsm’den Sigaraya Karşı Savaş

Lapseki Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) tarafından sigaranın zararlarına dikkat çekmek amacıyla çalışma başlatıldı.Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde yer alan Toplum Sağlığı Merkezi Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı aracılığıyla sigaraya karşı mücadele başlattı. Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığının bu yılki belirlediği "Dünya Tütünsüz Günü" başlıklı sloganı kapsamında sigarayla mücadeleye başlayan Lapseki TSM toplu yaşam alanlarında bilgilendirici broşürler dağıttı. Kahvehaneler, kafeteryalar gibi ortak paylaşım alanlarında çalışmalar yapan Lapseki TSM yetkilileri sigarada bulunan ölümcül kimyasallar hakkında bilgiler aktardı. Tütün dumanının 4 binden fazla kimyasal madde içeriğinin altını çizen yetkililer hamilelerde ve çocuklardaki etkicini anlattı. Lapseki TSM yetkilileri, “Dünyada her 5 saniye de 1 sigaraya bağlı ölüm gerçekleşiyor. Dünyada her yıl 4 milyon insan Türkiye’de ise 100 bin insan sigaradan hayatını kaybediyor" açıklamasında bulundu.