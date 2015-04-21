Lapseki Tsm’den Kene Uyarısı

Lapseki Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşları kene ısırmalarına karşı uyardı.Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde görev yapan Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) yetkilileri kene yoluyla bulaşan kırım-kongo kanamalı ateşi (KKKA) hastalığına karşı uyarıda bulundu. Özellikle bahar aylarında yaygınlaşan kene ısırması vakalarına karşı dikkatli olunması gerekliliğini hatırlatan yetkililer yaptıkları açıklamada, “KKKA kenedeki mikroplardan bulaşan ve ölümlere sebep olan bir hastalık. Bulaşmaması için hayvanların üzerindeki kenelere kan, idrar ve diğer vücut sıvılarına dokunulmaması gerekiyor. Eğer kene bulaşmışsa en kısa sürede kene kartı yardımıyla vücuttan çıkartılmalı, yanımızda kene kartı yoksa bez veya naylon poşet yarımıyla tutarak çıkartmaya çalışmalıyız. Çıkarma işlemi sağlıklı yapılamayacaksa en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekiyor. Kene bulaşma ihtimali yüksek alanlara girerken açık renk, kapalı kıyafetler giyilmeli, pantolonun paçalarını çorap içerisine sokmalı ya da çizme giyilmesi tercih edilmelidir. Kene uçan ya da zıplayan bir hayvan değil. Kene tutunmasından sonra 10 gün içerisinde halsizlik, iştahsızlık, ateş, vücut ağrısı, baş ağrısı, bulantı ve kusma, ishal gibi durumlar görülürse zaman kaybetmeden sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekiyor" dediler.