Çan’da Bahar Temizliği

Çan Belediyesi, zorlu geçen kışın ardından bahar temizliğine başladı. Parklardan başlayan temizleme çalışmaları cadde ve sokaklarla sürüyor. Şehirdeki ana arterlerin, tüm cadde ve sokakların temizlenmesi için oluşturulan ekipler ile yapılan temizlik çalışmalarında tüm cadde ve sokaklar temizlenecek.Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu, “Bu sene kış ayı çok zorlu geçti. Havalar da yeni yeni ısınmaya başladı. Belediyemiz de havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte yoğun bir şekilde temizlik ve ilaçlama çalışmalarına başladı, çalışmalar aralıksız devam ediyor” dedi. Şehrin temizliğini çok önemsediklerini dile getiren Başkan Kuzu, temiz ve düzenli bir çevre oluşturmanın gayreti içerisinde olduklarını vurguladı. Kuzu, “Belediyemiz birçok altyapı-üstyapı ve çevre projelerini bir arada yürütüyor. Şehrimizin fiziki mekânı ve temizliği de en az bu projeler kadar önemlidir. Belediye sınırları içerisinde her noktaya hizmet ulaştırma gayreti içerisindeyiz. Temizlik ve Park, Bahçe ekiplerimizin yaptığı çalışmaları halk sağlığının korunması açısından oldukça önemli buluyorum. İlçemizde bulunan tüm parkların ot biçimi ve temizliği yapılmaya devam ediyor. Kışlık çiçeklerin sökümünü tamamlayarak, yazlık çiçeklerin ekimine de başladık. Yeni fidanların dikimleriyle de geleceğe çok büyük yatırım yaptığımız kanaatindeyim. Şehrimizi baharla birlikte yeniden canlandırıyoruz” dedi.SİVRİSİNEK LARVALARI İLAÇLANIYORBelediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu, larva mücadelesine bu yıl hava şartlarının olumsuz gitmesi nedeniyle Mart ayı içerisinde başlamak durumunda kaldıklarını belirterek, ilaçlama çalışmaları kapsamında tüm rögar kapakları, yağmur suyu giderleri, şehirde belirlenen durgun su alanları, şehir çöplüğü gibi noktalarda larva ilaçlamalarına devam ettiklerini söyledi. Başkan Kuzu, “Her 15 günde bir bu çalışmalar devam edecek, mayıs ayında da sivrisinek ilaçlamaları başlayacak” dedi.