Çanakkale’de 23 Nisan Coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Çanakkale’de coşkuyla kutlandı.Törenler, İl Milli Eğitim Müdürü Zülküf Memiş, Şinasi Figen Bayraktar Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencisi Yağmur Ünal ve İsmail kaymak Koleji 6’ıncı sınıf öğrencisi Erol Başel ile Atatürk anıtına çelen sunmasıyla başladı. Törene Vali Yardımcıları Cemal Yıldızer, Bekir Sıtkı Dağ, Cumhuriyet Baş Savcısı Hikmet Turan, CHP’li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, İl Milli Eğitim Müdürü Zülküf Memiş, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Baro Başkanı Av. Bülent Şarlan, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramıyla ilgili okudukları şiirlerin ardından tören sona erdi.Resmi töreninin ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından da Atatürk anıtına çelenk bırakılarak saygı duruşunda bulunuldu. Çelenk törenin ardından, çocuklar 23 Nisan coşkusunu, gün boyunca kentin çeşitli yerlerinde kurulan oyun parkları ve eğlenceli etkinliklerle doyasıya kutladı.