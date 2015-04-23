Biga Belediyesinden 23 Nisan Etkinliği

Biga Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında çocuk şenliği programı ile büyük ilgi gördü.Biga belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan çocuk şenliği programı belediye binası önünde gerçekleşti. Etkinlikte, sosis balon ile şekiller yapılarak palyaçolar tarafından çocuklara dağıtıldı. 2 tane palyaço ve 3 tane maskot yer aldı. Tahta bacak - uzun adam gösterisi yapıldı. BİKAD kreş öğrencilerinin yürüyüş korteji sonrasında etkinlikleri ve sergi ürünleri sunuldu. ÇOMÜ İ.İ.B.F tema topluluğu işbirliği ile çocuklara yüz boyama etkinliği yapıldı. Biga belediyesi kent konseyi gençlik meclisi’nin çocuklara sürprizleri eşliğinde patlamış mısır ve pamuk helva ikramı sunuldu. Belediye Başkanı İsmail Işık, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarımıza böyle bir etkinlik düzenlemiş olduk. Çocuklarımızın bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını böyle değişik etkinliklerle eğlenerek yaşamları bizleri de mutlu ediyor. Bu tür ekinliklerimiz devam edecektir. Amacımız bellidir; hizmet, huzur, mutluluk ve sevgi içerisinde yaşamdır” dedi.