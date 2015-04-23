Bakan Ronaldson’a Çanakkale Seramiği Hediye Ettiler

Çanakkale Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi’ni ziyaret eden Avustralya Gazi İşleri Bakanı Senatör Michael Ronaldson’a, öğrenciler tarafından yapılan Çanakkale seramiği hediye edildi.Avustralya Gazi İşleri Bakanı Senatör Michael Ronaldson, Danışmanı Mark Lee, Robert Hardie ve yardımcısı Michael Fry, Dış İşleri Bakanlığı personeli Don Smith’ten oluşan heyet, Çanakkale Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi’ni ziyaret etti.Ziyarete gelen heyete, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Zülküf Memiş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Recai Keleş, Çanakkale Spastik Engelliler Vakfı Başkan Yardımcısı Hale Gökhan, Okul Aile Birliği Başkanı Dr. İnci Özşölen ve Okul Müdür Vekili Erdem Şenol eşlik etti.Sınıfları gezen Avustralya Gazi İşleri Bakanı Senatör Michael Ronaldson, öğrencilerle yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler takdim etti. Çanakkale Belediyesi Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi öğrencileri de kendi atölyelerinde yaptıkları Çanakkale seramiğinden oluşan eserleri Bakan Ronaldson’a takdim etti.